"طالبان" تدعو قطر للاستثمار في أفغانستان

دعت حركة "طالبان" الأفغانية خلال اجتماع مشترك بين وفد رفيع المستوى من الحركة وعدد من مسؤولي الإدارات التعليمية والخدمات المدنية القطرية إلى الاستثمار في أفغانستان.

وذكر حساب "الإمارة الإسلامية" على "تويتر" أن "الاجتماع ركز على الوضع الإنساني في أفغانستان، وجودة التعليم العالي، وارتقاء القدرات، والمساعدات الإنسانية، وتقديم المنح الدراسية للطلاب الأفغان".

وتابع "تعهد المسؤولون القطريون بتقديم الدعم في مختلف المجالات، وإيجاد فرص تعليمية للطلاب، وتقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان عن طريق الهلال الأحمر القطري ومؤسسة قطر الخيرية".

وأضاف أن "وفد حركة "طالبان" دعا دولة قطر إلى الاستثمار في أفغانستان، واستيراد المكسرات والفواكه المجففة والطازجة الأفغانية ذات الجودة العالية، والتعاون في إيجاد سوق للمنتجات الأفغانية، وأن تعطى المساعدات الإنسانية إلى المواطنين مباشرة، والحكومة الإسلامية الجديدة ستتخذ خطوات مؤثرة وفعالة في إيصال المساعدات إلى مستحقيها بكل شفافية".

وأشار إلى أنه خلال اللقاء "جرت مناقشات جادة حول رعاية وكفالة الأيتام والأرامل والمعاقين في أفغانستان، حيث سيتم النظر فيها" مضيفا أنه "من أجل تنسيق هذه الالتزامات والمطالب وتطبيقها، ستستمر النقاشات الفنية في المستقبل".

المصدر: تويتر