الجزائر توقف تصدير نفايات الحديد اعتبارا من نهاية مارس المقبل

قررت الحكومة الجزائرية وقف تصدير النفايات الحديدية بالكامل اعتبارا من نهاية مارس المقبل، بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب المصدر، وجه الرئيس الجزائري خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء "بتوقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال".

كما تقرر أيضا "العمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا، وكذلك ضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية".

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية