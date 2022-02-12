مصر تكشف عن خطوة لإنتاج العملات المعدنية في محور قناة السويس

التقى وزير المالية المصري، محمد معيط، بالسفير البريطاني لدى القاهرة، وأعضاء مصلحة سك العملة الملكية البريطانية، في القاهرة.

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وخلال اللقاء، استعرض اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، الإمكانات الحالية للمصلحة وخطة التطوير الهادفة للتوسع في الإنتاج وتعميق المكون المحلى، موضحا أن اللقاء شهد التباحث حول مشروع إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية من خلال مصنع أو خط إنتاج في محور قناة السويس، بهدف ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم التصدير لإفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أشار شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إلى أن الجانب البريطاني عرض عدة بدائل للتعاون التقني والفني خلال المرحلة المقبلة لتطوير خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية والإقليمية، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الدولتين في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المزايا النسبية للاستثمار في مصر من حيث الموقع الجغرافي القريب من الأسواق العربية والإفريقية، وتوفر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المختلفة التي تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.

المصدر: "بوابة الأهرام"