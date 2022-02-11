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وزير المياه المصري يكشف تاريخ اختفاء الري بالغمر

مال وأعمال

وزير المياه المصري يكشف تاريخ اختفاء الري بالغمر
Globallookpress
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قال وزير مصري، إنه خلال 3 أو 4 سنوات سيختفي الري بالغمر، مشيرا إلى أنه سيساهم في عدالة توزيع مياه الري.

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وفي مقابلة عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح وزير الري والموارد المائية، محمد عبد العاطي، أنه خلال 3 أو 4 سنوات سيختفي الري بالغمر، مشيرا إلى أنه سيساهم في عدالة توزيع لمياه الري، وجميع الأراضي ستتمكن من الري، وسيساهم أيضا في توفير مياه الشرب للمواطنين.

ولفت إلى أن "استهلاك المياه فى الزراعة قل، إضافة إلى مشروع تبطين الترع ووجود شبكة الري بالتنقيط وده هيفرق في حياه الفلاح نفسه".

من جهة أخرى، أشار إلى أنه بمحطة "بحر البقر"، تم معالجة مياه الصرف وتم استخدامها لـ 400 ألف فدان في سيناء.

المصدر: صدى البلد

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