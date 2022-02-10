تقرير مشرق لـ"أوبك" عن سوق النفط لعام 2022

أشارت "أوبك" إلى وجود إمكانية تعديل بالزيادة على توقعاتها على الطلب العالمي على النفط في 2022، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي انتعاشا من جائحة كورونا، التي ضربت العالم في 2020.

وفي تقريرها الشهري ذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقالت المنظمة في التقرير إنه نهاية العام 2021، ارتفع الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 3.1 مليون برميل في اليوم.

وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 2.6 مليون برميل في اليوم، وأصبحت الولايات المتحدة رائدة في نمو الاستهلاك، بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم.

وفي العام 2022، من المتوقع أن تبلغ هذه النسبة 1.8 مليون برميل في اليوم و2.3 مليون برميل في اليوم على التوالي. وتوضح منظمة "أوبك" أن زيادة الطلب على المنتجات البترولية، وخاصة الديزل، يسهلها نمو النشاط الصناعي. كما أن السفر الجوي يتعافى بشكل تدريجي.

وفي نهاية العام 2021، بلغ الطلب 96.6 مليون برميل يوميا، وفقا لمنظمة "أوبك". وفي العام 2022، من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 100.8 مليون برميل في اليوم ، أي بزيادة 0.7 مليون برميل في اليوم عن عام 2019 قبل الأزمة.

وستزداد إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في "أوبك" في عام 2022 بمقدار 3 ملايين برميل يوميا. وخفضت "أوبك" تقديراتها لعام 2021، وقال التقرير: "لن تكون الزيادة في الإمدادات الآن 0.7 مليون، بل 0.6 مليون برميل يوميا إلى حوالي 63.6 مليون برميل يوميا في عام 2021".

وجاء نمو الإنتاج الرئيسي من كندا وروسيا والصين والولايات المتحدة والأرجنتين وغيانا. في الوقت نفسه، انخفض الإنتاج في المملكة المتحدة وكولومبيا وإندونيسيا والبرازيل.

كما هو متوقع في العام 2022، سيرتفع المعروض من النفط من الدول غير الأعضاء في "أوبك" بمقدار 3 ملايين برميل في اليوم إلى 66.7 مليون برميل في اليوم. وستكون المحركات الرئيسية للنمو هي الولايات المتحدة وروسيا ، فضلا عن البرازيل وكندا وكازاخستان والنرويج وغيانا.

المصدر: تاس