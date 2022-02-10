التجارة بين روسيا والهند في 2021 تسجل مستوى قياسيا

أفاد السفير الروسي في نيودلهي دنيس أليبوف، بأن التبادل التجاري بين روسيا والهند في العام 2021 بلغ مستوى قياسيا، حيث كانت التجارة الثنائية تنمو على الرغم من جائحة كورونا.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن قادة البلدين في 2014 حددا هدفا للوصول بمستوى التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025.

وقال أليبوف: "منذ ذلك الوقت (2014) فإن الغرب فرض عقوبات غير قانونية على روسيا، والتي لا تعترف بها الهند، ولكن بطريقة ما يجب أن تأخذ في الاعتبار، إلى جانب ذلك، لم يتوقع أحد تفشي جائحة COVID-19 واسع النطاق".

وأضاف: "كل هذا يخلق صعوبات، ورغم ذلك نعمل على زيادة التجارة الثنائية بشكل منهجي. فمنذ يناير إلى نوفمبر 2021 ، بلغت التجارة بين بلدينا 12 مليار دولار. وهذا رقم قياسي لعدة سنوات".

كما أوضح السفير الروسي أن صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية زادت من روسيا إلى الهند بمقدار 3 أضعاف، فيما صعدت صادرات الألماس 1.5 مرة، والذهب 3.3 مرة.

المصدر: نوفوستي