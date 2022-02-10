بيانات تكشف أداء الاقتصاد السعودي في 2021

كشفت تقديرات للهيئة العامة للإحصاء السعودية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة بنسبة 6.8% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وبناء على ذلك يكون الاقتصاد السعودي قد سجل نموا في العام الماضي 2021 ككل بنسبة 3.3%، وذلك مقارنة مع النمو السلبي المحقق في العام 2020 والبالغ -4.1%، حيث يأتي النمو بسبب التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا من خلال نمو.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" فقد جاء النمو في الربع الرابع من العام الماضي نتيجة لارتفاع القطاع النفطي بنسبة 10.8% بسبب ارتفاع إنتاج السعودية من النفط لمواجهة الطلب المتزايد على الخام عالميا.

ونمو القطاع النفطي هو الأعلى منذ الربع الأول 2012 عندما سجل 13.2%.

بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 5%، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.4%.

وكانت الحكومة السعودية قد توقعت تحقيق نمو اقتصادي نسبته 2.9 خلال العام الماضي 2021، بينما تتوقع نموا 7.4% للعام الجاري.

المصدر: الاقتصادية