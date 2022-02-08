بورصة موسكو تصعد بعد لقاء بوتين وماكرون

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، كذلك صعدت العملة الروسية الروبل أمام الدولار، وجاء ذلك بعد لقاء الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو أمس.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.77% إلى 3532 نقطة، بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.55% إلى 1483 نقطة.

وفي سوق العملات، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 40 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.99 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو إلى 85.74 روبل.

ويوم أمس، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في موسكو استمرت خمس ساعات ناقشا خلالها مطالب روسيا من أمريكا وحلف الناتو بضمانات أمنية لروسيا، والوضع المحيط بأوكرانيا.

وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، بعد الاجتماع، بأن هناك أملا في الحوار وتهدئة الوضع حول أوكرانيا.

المصدر: RT + برايم