نمو فائض التجارة الخارجية لروسيا 1.9 مرة في عام 2021
بلغ فائض التجارة الخارجية لروسيا في 2021 نحو 197.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 88.44% (حوالي 92.6 مليار دولار) عن العام 2020، وفقا لبيانات الجمارك الروسية.
وبلغت صادرات السلع من روسيا في الفترة المذكورة 493.3 مليار دولار (زيادة 45.7% على أساس سنوي) أما الواردات فقد بلغت 296.1 مليار دولار (زيادة 26.5% على أساس سنوي).
وبذلك يكون حجم تجارة روسيا الخارجية قد بلغ العام الماضي 789.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 37.9% عن العام 2020، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".
كذلك أشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بلغ العام الماضي 33.025 مليار دولار، بزيادة نسبتها 57% عن العام 2020.
وبلغت صادرات من روسيا إلى تركيا 26.51 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 6.51 مليار دولار.
المصدر: تاس
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