 
مباشر

نمو فائض التجارة الخارجية لروسيا 1.9 مرة في عام 2021

مال وأعمال

نمو فائض التجارة الخارجية لروسيا 1.9 مرة في عام 2021
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scay

بلغ فائض التجارة الخارجية لروسيا في 2021 نحو 197.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 88.44% (حوالي 92.6 مليار دولار) عن العام 2020، وفقا لبيانات الجمارك الروسية.

وبلغت صادرات السلع من روسيا في الفترة المذكورة 493.3 مليار دولار (زيادة 45.7% على أساس سنوي) أما الواردات فقد بلغت 296.1 مليار دولار (زيادة 26.5% على أساس سنوي).

وبذلك يكون حجم تجارة روسيا الخارجية قد بلغ العام الماضي 789.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 37.9% عن العام 2020، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".

كذلك أشارت البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بلغ العام الماضي 33.025 مليار دولار، بزيادة نسبتها 57% عن العام 2020.

وبلغت صادرات من روسيا إلى تركيا 26.51 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 6.51 مليار دولار.

المصدر: تاس 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا