تضاعف إيرادات "غازبروم" الروسية في عام 2021

أظهرت بيانات الجمارك الروسية، أن إيرادات شركة "غازبروم" الروسية من تصدير الغاز الطبيعي عبر الأنابيب زادت بأكثر من الضعف في العام 2021.

وقالت هيئة الجمارك الروسية إن إيرادات "غازبروم" من صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب ارتفعت العام الماضي إلى 55.507 مليار دولار، وبلغ متوسط السعر السنوي 272.8 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وأشارت البيانات إلى أن سعر الغاز الذي تورده الشركة في ديسمبر الماضي زاد بنسبة 15.8% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي إلى 517.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفيما يتعلق بحجم الصادرات، أفادت البيانات بأن كمية الغاز الطبيعي المصدر في العام 2021 بنسبة 0.5% مقارنة بالعام 2020 إلى 203.5 مليار متر مكعب.

وصعد حجم الصادرات في ديسمبر الماضي بنسبة 12.4% على أساس شهري إلى 16.1 مليار متر مكعب.

المصدر: نوفوستي