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تقلبات في سوق النفط

مال وأعمال

تقلبات في سوق النفط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات الظهيرة اليوم الاثنين، بعد أن كانت قد صعدت في بداية التعاملات فوق مستوى 93 دولارا للبرميل، وأعلى مستوى في نحو 7 سنوات.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.57% إلى 90.86 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.05% إلى 92.29 دولار للبرميل.

وقبل ذلك صعدت عقود "برنت" فوق مستوى 93 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 7 سنوات، حسبما  ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وتأتي تقلبات أسواق النفط اليوم في وقت يتابع فيه المستثمرون التوترات الجيوساسية المرتبطة بأوكرانيا وإمدادات الخام.

المصدر: RT + بلومبرغ

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