ارتفاع صاروخي لعملة رقمية جديدة

قفزت العملة الرقمية شيبا إينو (Shiba Inu) اليوم الاثنين، بأكثر من 23%، وهي عملة رقمية اكتسبت شعبية كبيرة في عالم العملات الرقمية في 2021.

ووفقا لبيانات موقع "كوين ديسك" فقد صعدت العملة الرقمية "شيبا إينو" بحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 23.24% إلى 0.000028 دولار.

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وعملة "شيبا إينو"، التي رمزها SHIB، هي عملة معماة تم إطلاقها في الأصل من أجل المتعة والسخرية قبل أن يأخذها الناس على محمل الجد ويأخذون مجراها في الارتفاع.

وتم إطلاق العملة قبل نحو عام في الصين، واكتسبت العملة الرقمية شعبية كبيرة في عالم العملات الرقمية في 2021، حيث استفادت من القفزة التي حققتها عملة "دوغكوين". وقد صنفها بعض الخبراء على أنها ضمن ​​أفضل العملات الرقمية للاستثمار خلال العام الجاري.

وقبل أيام أعلنت منصة Bitexen، وهي منصة تداول عملات رقمية عبر الإنترنت في تركيا، إدراج عملة "شيبا إينو" على منصتها.

المصدر: وكالات