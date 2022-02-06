مصر..الموافقة على إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب والفضة

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرار رقم 15 لسنة 2022، حول إصدار عملات تذكارية من الذهب والفضة غير متداولة، من فئة جنيه واحد وخمسة جنيهات.

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ونشر عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، هذا القرار، حيث نص على إصدار عملات تذكارية من الذهب فئة 1 جنيه، ومن الفضة فئة 5 جنيهات، بمناسبة احتفال كلية الطب بجامعة عين شمس باليوبيل الماسي على إنشائها.

المصدر: RT