مصر.. تغريم شركات المحمول ملايين الجنيهات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم شركات المحمول بحوالي 17 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات عن الربع الرابع 2021.

إقرأ المزيد

وأصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2021 (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021).

ويعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات وعمليات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 115 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع 2021.

كما شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع شرطة الاتصالات، حملات لضبط أجهزة مقويات الإشارة الغير شرعية لما لها من تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات، مما أسفر عن ضبط وإزالة 1750 جهاز غير شرعي «مقوي وهوائي» في 7 محافظات.

المصدر: الأهرام