وزير الاتصالات المصري يكشف سبب اختيار عدلي منصور لرئاسة الجامعة الجديدة

قال وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت إن اختيار عدلي منصور رئيسا لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، يعكس أهمية الدور الذي ستلعبه الجامعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

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وأضاف عبر برنامج "الحياة اليوم"، أن جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة في إفريقيا والشرق الأوسط تهدف إلى رفع الكفاءات المتواجدة في القطاع، من التعاقد مع جامعات عالمية على قدر علمي وعالمي كبير.

وأكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وجه بأن يدرس أوائل الثانوية العامة بالجامعة بخصم في المصروفات تصل لـ100%.

وتابع:"الجامعة تعاقدت مع جامعتى بوردو ومينسوتا الأمريكيتين لمنح الطلبة فرصة دراسة تكنولوجيا المعلومات بهما".

المصدر: اليوم السابع