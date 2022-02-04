أسعار جديدة للبنزين في مصر

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا وتثبيت سعر السولار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.

وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة وستطبق الأسعار الجديدة على ربع السنة، يناير - مارس 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 7.25 جنيه للتر بنزين 80 ، و8.50 جنيه للتر البنزين 92 ، و9.50 جنيه للتر بنزين 95 ، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر الواحد.

المصدر: RT