المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أعلنت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وقالت اللجنة في بيان إنه "تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25 في المئة و9.25 في المئة و8.75 في المئة على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة".

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وأضاف البيان أن "المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9 في المئة في ديسمبر 2021 من 5.6 في المئة في نوفمبر 2021، مستأنفا اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021".

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر 2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6 في المئة، في ديسمبر 2021 من 5.8 في المئة في نوفمبر 2021، متأثرا جزئيا بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطا تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

ويتوقع مراقبون أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة في الشهور المقبلة، وربما يتجه لرفعها، تحت ضغط التضخم العالمي والتنافس مع أسعار الفائدة في بعض البلدان.

المصدر: "سبوتنيك"