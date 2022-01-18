المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.935 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.935 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2021، مقارنة بـ40.909 مليار دولار في شهر نوفمبر 2021، بواقع 26 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT