انخفاض أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد أن وافقت دول مجموعة "أوبك+" على زيادة إنتاجها النفطي في شهر مارس القادم بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وبحلول الساعة 17:21 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60% إلى 87.66 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.59% إلى 88.94 دولار للبرميل، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

ووافق وزراء دول مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعهم أمس، على زيادة إنتاج النفط للمجموعة في مارس المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

المصدر: RT + "بلومبرغ"