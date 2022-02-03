مصر تعلن حظر دخول سلع معينة للبلاد عام 2023 وتكشف السبب

أعلنت الحكومة المصرية أمس البدء في حظر دخول سلع معينة للبلاد عام 2023 على غرار عدد من الدول الأوروبية.

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وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي: "العالم كله يتحرك في هذا الاتجاه مثل الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول بدأت تعلن أنه بداية من 2023 فإن السلع التي لن تتوافق مع المعايير البيئية سيتم منع دخولها أو فرض رسوم كبيرة عليها".

وقال: "مصر ليست متأخرة عن هذه الدول، ونرى أن هذا هو الوقت المناسب لنتواكب مع دول العالم المتقدم في تطبيق مثل هذه النظم".

وأوضح أن مصر حققت طفرات اقتصادية كبيرة في 2021 رغم جائحة كورونا، كاشفا عن الحكومة بصدد تطبيق مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، من أجل حوكمة جودة المنتجات التي تدخل مصر.

وأضاف: "من المهم ضمان جودة المنتج الذى يدخل البلاد لضمان حق المواطن، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف تطبيق معايير تتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة الخضراء بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ".

المصدر: المصري اليوم + اليوم السابع