مصر تعلن تحقيق أعلى صادرات في تاريخها

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن إجمالي الصادرات المصرية بلغت 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته مصر في تاريخها.

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وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، أن هذا الرقم خطوة في إطار تحقيق توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تتجاوز الصادرات 100 مليار دولار، والتحرك نحو تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد لتحقيق هذا الهدف المنشود والمهم للغاية.

وجاءت القفزة مدعومة بزيادة قيمة صادرات بعض القطاعات منها صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة والتي جاءت في الصدارة.

المصدر: اليوم السابع