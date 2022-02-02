أوكرانيا تشتري الغاز الروسي من هنغاريا
Sputnik
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أشار مدير شركة طاقة أوكرانية إلى أن أوكرانيا قد بدأت بشراء الغاز الطبيعي (الروسي) من هنغاريا (المجر)، ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه الطلب على الغاز في أوروبا.
وقال رئيس "مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني"، سيرغي ماكوغون، إن شراء الغاز سيكون بموجب عقد غاز مبرم مع هنغاريا، وفي الواقع الغاز روسي وسيتم ضخه بشكل عكسي، والغاز مأخوذ من الأحجام المخصصة لهنغاريا (المجر).
وعلى صعيد متصل ارتفع سعر الغاز في أوروبا في البورصات اليوم الأربعاء مجددا فوق مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب.
المصدر: نوفوستي
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