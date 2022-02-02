سفارة ليبيا في القاهرة تتعاقد مع 10 شركات لجلب العمالة ووزارة العمل تخلي مسؤوليتها

أعلنت سفارة ليبيا في القاهرة أمس الثلاثاء التعاقد مع عشر شركات مصرية لإلحاق العمالة بالخارج، في إطار تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من مصر إلى ليبيا.

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وأفادت السفارة عبر "فيسبوك" بأن الملحقية العمالية بسفارة ليبيا لدى مصر تعاقدت مع عشر شركات مصرية مرخص لها قانونا بإلحاق العمالة للخارج، والشركات هي "فور بزنس، حورس، الكاسب، العماد، الغد المشرق، أدبيانت، المحمل، الباحة، سيف الدين، أرب يونيون".

لكن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية أخلت مسؤوليتها عن تلك الخطوة، وقالت إنها لا تتحمل أي تبعات إدارية وقانونية تترتب عليها.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر "فيسبوك"، إن وزارة العمل والتأهيل ليست لها أي صلة أو علاقة بالإجراء الذي أعلنته سفارة ليبيا في القاهرة.

يذكر أن في 28 يناير عقد اجتماع حكومي موسع ناقش آليات تنظيم وترتيب دخول العمالة الأجنبية ليبيا، بحضور وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد.

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وفي 29 ديسمبر، قال العابد إن ليبيا تستهدف استقبال نحو مليوني عامل مصري خلال العامين المقبلين، للمشاركة في إعادة الإعمار، مؤكدا أن العمالة المصرية مطلوبة في ليبيا، وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل منصة "وافد" الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية.

المصدر: "الوسط"