مصر تحدد موعد انتهاء مهلة التقديم على 37 فرصة عمل في ليبيا

أعلنت وزارة القوي العاملة المصرية أن مهلة التقديم لـ37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي في ليبيا، تنتهي يوم الاثنين 31 يناير 2022.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن "هذه ثاني طلبية استقدام للعمالة المصرية للعمل في المجال الطبي في ليبيا، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها"، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وإمدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية".

وكشف الوزير عن أن المهن المطلوبة هي 4 أطباء تخصص نساء وتوليد، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، و2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف، و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد، و13 ممرضا في تخصص جراحة، و10 ممرضي تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية.

وأوضح أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10 سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي، أي ما يعادل 15 ألفا و505 إلي 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.

المصدر: "الأهرام"