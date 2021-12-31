مصر.. القوى العاملة تحث الراغبين على الالتحاق بـ16 مهنة طبية في ليبيا
Globallookpress
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أعلن وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان أن اليوم هو آخر فرصة لتقدم الراغبين بالعمل في 16 مهنة طبية في ليبيا وشغل 58 فرصة عمل متاحة.
وحثت الوزارة الراغبين في العمل بهذه المهن إلى سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص على موقع الوزارة.
وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.
المصدر: RT
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