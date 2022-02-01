تقرير: تعاملات أعضاء الكونغرس في سوق الأسهم بلغت 355 مليون دولار

أفاد تقرير عن شركة Capitol Trades بأن تعاملات أعضاء مجلسي الكونغرس الأمريكي في سوق الأسهم الأمريكية والأجنبية بلغت 355 مليون دولار العام الماضي.

وقال موقع MarketWatch المختص بمتابعة الأسواق، نقلا عن التقرير إن أعضاء الكونغرس اشتروا مختلف الأسهم بقيمة 180 مليون دولار، وباعوا الأسهم بقيمة 175 مليون دولار خلال العام الماضي.

وحسب التقرير، فإن أعضاء الحزب الجمهوري كانوا أكثر نشاطا في السوق المالية، حيث بلغ حجم تعاملاتهم 201 مليون دولار مقابل 154 مليونا لدى الديمقراطيين.

وكان أكبر حجم التعاملات عند النائب مايكل ماكول عن الحزب الجمهوري الذي اشترى الأسهم بقيمة 31.4 مليون دولار، وباعها بقيمة 35.2 مليون.

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وفي المرتبة الثانية الديمقراطي رو خانا، الذي اشترى الأسهم بقيمة 33.6 مليون دولار، وباع ما يبلغ قيمته 19.1 مليون.

أما رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، فهي اشترت أسهما بقيمة 12 مليون دولار، دون أن تبيع أي أسهم.

ويأتي نشر تقرير Capitol Traders على خلفية عدد من الفضائح مع تعاملات مختلف المسؤولين، بمن فيهم مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفدرالي، في الأسواق المالية.

ويدرس الكونغرس حاليا مشروع قانون سيحظر على أعضائه تجارة الأسهم، لكنه لن يحظر امتلاكها.

المصدر: إنترفاكس