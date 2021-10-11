تحقيق لـ"فوكس نيوز" يربط بين عضوية بيلوسي في الكونغرس وزيادة ثروة عائلتها

ربطت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بين الوضع السياسي لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وبين زيادة ثروة عائلتها من خلال استثمارات ناجحة لزوجها بول بيلوسي.

وأشار الصحفي جيسي واترس الذي أجرى تحقيقا عرض نتائجه في برنامجه Watters’ World على "فوكس نيوز"، إلى أن بيلوسي تعتبر واحدة من أغنى أعضاء الكونغرس، على الرغم من أن راتبها الرسمي لم يعد مرتفعا للغاية.

واعتبر أن "سر ذلك يكمن في أنشطة زوجها بول".

وأشار إلى أنه بعد زواجهما أسس بول بيلوسي شركة للعقارات ورأس المال المخاطر، وساعد بفضل صلاته في انتخاب نانسي بيلوسي في الكونغرس عام 1987.

وحسب جيسي واترس، فإن "الزوجان كانا يختاران التوقيت في السوق بشكل مثالي خلال السنوات، بينما كانت نانسي تتمتع بإمكانية الوصول إلى معلومات داخلية"، مضيفا أن ذلك أتاح لهما إمكانية اختيار التوقيت المناسب للاستثمار في العقارات والأسهم.

وأضاف أن ثروة الزوجين بيلوسي ارتفعت بشكل حاد بعد 2018، حيث كانت قيمة أصول نانسي بيلوسي أكثر من 114 مليون دولار حسب الإقرارات الرسمية في 2018، وبلغت 271 مليونا في 2019، و315 مليونا في 2020.

وأورد الصحفي عددا من الأمثلة، بينها شراء بيلوسي أسهم "تسلا" بقيمة مليون دولار قبل إعلان الرئيس جو بايدن عن الدعم الحكومي لتحفيز مشتريات السيارات الكهربائية.

كما استفاد الزوجان مما وصفه بـ "مهاجمة الكونغرس لعمالقة الـ IT"، حيث باعا أسهم "ألفابيت" التي تمتلك "غوغل" وكسبا 5.3 مليون دولار "بسهولة". وتمكن بول بيلوسي من الاستفادة من عقود الخيارات لشركة "مايكروسوفت" بقيمة مليوني دولار قبل أسبوعين من حصول الشركة على عقد كبير مع القوات المسلحة الأمريكية بقيمة 22 مليار دولار.

وأشار الصحفي إلى أن "الزوجين بيلوسي لم يتهما أبدا بالتجارة غير الشرعية باستخدام المعلومات الداخلية، لكن استثماراتهما، وإمكانية الوصول إلى المعلومات، والتوقيت الناجح للغاية (للعمليات) تثير العديد من الشكوك".

المصدر: "فوكس نيوز"