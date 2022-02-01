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بوتين: روسيا مستعدة لضمان إمدادات مستقرة من الغاز لإيطاليا

مال وأعمال

بوتين: روسيا مستعدة لضمان إمدادات مستقرة من الغاز لإيطاليا
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، استعداد روسيا لضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي الروسي لإيطاليا.

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جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإيطالي تم البحث خلالها في العلاقات الثنانية.

وقال الكرملين في بيان صحفي إن بوتين أكد لدراغي استعداد روسيا لمواصلة ضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي لإيطاليا. كما أعرب الرئيس الروسي عن رضاه لنتائج اجتماع عقده مؤخرا عبر الفيديو مع كبار رجل الأعمال الإيطاليين.

كذلك أشار البيان إلى أن بوتين ودراغي اتفقا على مواصلة الحوار من أجل تطوير العلاقات الروسية الإيطالية متبادلة المنفعة.

المصدر: نوفوستي

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