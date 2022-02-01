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البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مال وأعمال

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء، ويأتي ذلك مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحور أوميكرون.

وذكرت وكالة "يوروستات" الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدلة موسميا، بلغت سبعة في المئة.

وهذه النتيجة تعد أدنى مستوى للبطالة منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل 1998.

المصدر: أ ف ب

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