سوق دبي المالي تعلن تسجيل أعلى صعود سنوي منذ 2013
Globallookpress
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أعلنت شركة سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، نتائج 2021، حيث سجل المؤشر العام أعلى صعود سنوي منذ 2013 بنسبة 28%.
أعلنت شركة سوق دبي المالي اليوم نتائج ٢٠٢١ .. منذ بدأنا في الربع الرابع تطوير سوقنا المالي ارتفعت أرباح الربع الأخير ٢٦٩٪ عن السنة السابقة .. وسجل المؤشر العام أعلى صعود سنوي منذ ٢٠١٣ بنسبة ٢٨٪ ..وارتفع عدد المستثمرين الإجمالي ليصل ٨٥٢ ألف مستثمر .. والقادم أفضل بإذن الله— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) February 1, 2022
يتبع..
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