سوق دبي المالي تعلن تسجيل أعلى صعود سنوي منذ 2013

أعلنت شركة سوق دبي المالي اليوم نتائج ٢٠٢١ .. منذ بدأنا في الربع الرابع تطوير سوقنا المالي ارتفعت أرباح الربع الأخير ٢٦٩٪ عن السنة السابقة .. وسجل المؤشر العام أعلى صعود سنوي منذ ٢٠١٣ بنسبة ٢٨٪ ..وارتفع عدد المستثمرين الإجمالي ليصل ٨٥٢ ألف مستثمر .. والقادم أفضل بإذن الله