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سوق دبي المالي تعلن تسجيل أعلى صعود سنوي منذ 2013

مال وأعمال

سوق دبي المالي تعلن تسجيل أعلى صعود سنوي منذ 2013
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، نتائج 2021، حيث سجل المؤشر العام أعلى صعود سنوي منذ 2013 بنسبة 28%.

يتبع..

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