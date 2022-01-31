إيلون ماسك يعرض على شاب من فلوريدا 5000 دولار لحذف حساب "تويتر"

رفض جاك سويني، البالغ من العمر 19 عاما من فلوريدا، عرضا بقيمة 5000 دولار من رجل الأعمال إيلون ماسك، لحذف حساب يملكه الشاب على "تويتر" يقوم بتتبع طائرة الملياردير الخاصة.

ويتابع الحساب Elon Musk's Jet أكثر من 150000 متابع، ويعتمد الحساب في عمله على روبوت طوره سويني لمراقبة رحلات ماسك، ويقوم الحساب بنشر تغريدة عن رحلات طائرة ماسك الخاصة، أين ستهبط ومتى ستقلع.

Landed near Harlingen, Texas, US. Apx. flt. time 2 Hours : 16 Mins. pic.twitter.com/VKmkxfWyh7 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 31, 2022

Landed near Harlingen, Texas, US. Apx. flt. time 2 Hours : 16 Mins. pic.twitter.com/VKmkxfWyh7 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 31, 2022

وطور الطالب الجامعي جاك سويني قرابة 10 حسابات روبوت طيران أخرى تتعقب رحلات عمالقة التكنولوجيا البارزين، بما فيهم بيل غيتس وجيف بيزوس.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" فقد تواصل ماسك مع الطالب سويني وطلب منه حذف الحساب لدواعي أمنية كما عرض عليه مبلغا قدره 5000 دولار، وذلك لإغراء الشاب.

إلا أن الشاب رفض المبلغ وطلب 50 ألف دولار، حيث تساءل الشاب "هل هناك فرصة لزيادة هذا المبلغ إلى 50 ألف دولار؟". وأشار إلى أن المبلغ سيدعمه في الكلية وسيسمح له على الأرجح بالحصول على سيارة جديدة.

إلا أن ماسك قال: "إنه ليس من الصواب الدفع مقابل إغلاق هذا (الحساب)"، ليرد الشاب على رجل الأعمال الأمريكي أن "خيارات أخرى غير المكافآت مثل التدريب ستجعل حذف الحساب أسهل كثيرا" لكن ماسك لم يرد بعد.

المصدر: سي إن إن