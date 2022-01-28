صحيفة: حكومة روسيا تعد خارطة طريق لتنظيم تداول العملات المشفرة

قالت صحيفة RBC، إن نائب رئيس وزراء روسيا دميتري تشيرنيشينكو وافق على خارطة طريق لتنظيم وضبط تداول العملات المشفرة للفترة حتى نهاية عام 2022.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة وعن وثيقة اطلعت عليها: "وقع نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو على خارطة طريق لتنظيم تداول العملة المشفرة في روسيا. والوثيقة معدة للعمل خلال الفترة حتى نهاية عام 2022".

ونوهت الصحيفة، بأن خارطة الطريق، تنص على تنظيم العمل في هذا المجال، وليس حظره، وتحديد هوية المتعاملين، والمسؤولية عن الانتهاكات و"التوطين" المحتمل لمواقع التشفير في روسيا.

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وشددت الصحيفة على أن المقترحات الواردة في الوثيقة، نالت دعم وموافقة كل الهيئات الرسمية ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة المالية، والنيابة العامة، ووزارة التنمية الاقتصادية، باستثناء البنك المركزي الذي يدعو إلى فرض حظر على تداول العملات المشفرة في روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من مجموعة العمل: "حلل المشاركون، التجربة الدولية وقاموا بصياغة رأي مشترك: الحظر الكامل مستحيل ويدفع المشاركين إلى سوق الظل".

المصدر: نوفوستي