انخفاض حاد في قيمة عملة "البيتكوين"

انخفضت "البيتكوين"، اليوم الجمعة، حيث تراجعت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم في تعاملات بعد الظهيرة بنحو 10%، مسجلة أدنى مستوى في نحو 6 أشهر.

وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 9.56% إلى 37968.5 دولار، وبذلك تكون العملة قد سجلت قراءة دون مستوى 38000 دولار للمرة الأولى منذ مطلع أغسطس الماضي.

coindesk

وبدأ انخفاض عملة "البيتكوين" بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي أمس الخميس فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.

المصدر: RT