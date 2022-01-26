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النفط يتجاوز عتبة 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014

مال وأعمال

النفط يتجاوز عتبة 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014
Globallookpress Stefan Klein
صورة تعبيرية
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قفزت أسعار النفط فوق حاجز 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى في سبع سنوات، اليوم الأربعاء، بدعم من نقص في الإمدادات.

وقفزت عقود خام برنت 1.80 دولار، أو 2.3%، إلى 90.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولارا منذ أكتوبر 2014.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1 دولار، أو 2.46%، إلى 87.72 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في الولايات المتحدة زاد بمقدار 2.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 يناير ليصل إلى 416.2 مليون برميل.

المصدر: وكالات

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