عملة "البيتكوين" تسجل أدنى مستوى منذ يوليو الماضي

تراجعت عملة "البيتكوين"، اليوم الاثنين، بأكثر من 5% وهبطت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 34 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2021.

ووفقا لموقع "كوين ديسك" فقد تراجعت عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة بنسبة 14:30 بتوقيت موسكو، بمسبة 5.04% إلى 33819.10 دولار.

coindesk

وكانت عملة "البيتكوين" في شهر نوفمبر الماضي مستوى 69 ألف دولار، والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق تبلغه العملة الرقمية.

وتشهد عملة "البيتكوين" تراجعا منذ أيام وبدأ الانخفاض بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي مؤخرا فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.

المصدر: RT