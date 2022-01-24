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بورصة دبي في المنطقة الحمراء بعد هجمة الحوثيين

مال وأعمال

بورصة دبي في المنطقة الحمراء بعد هجمة الحوثيين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت بورصتا دبي وأبو ظبي، اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بعد إطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية صواريخ على الإمارات ونجاح الأخيرة في اعتراض هذه الصواريخ.

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وبحلول الساعة 11:24 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.45% إلى 3163.31 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ". فيما انخفض مؤشر أبو ظبي في مستهل التعاملات بنحو طفيف بنسبة 0.8% إلى 8698 نقطة.

وجاء الانخفاض في ظل ارتفاع التوتر في منطقة الخليج، إذ أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم استهداف العمقين السعودي والإماراتي، وقالت إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة في أبو ظبي، فيما قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إنه تم تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في اليمن واعتراض الصواريخ التي تم إطلاقها.

المصدر: RT + بلومبرغ

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