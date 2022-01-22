ارتفاع حجم التجارة بين إيران وأوروبا رغم استمرار العقوبات
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ذكرت مصادر إيرانية، نقلا عن موقع يوروستات للمفوضية الأوروبية، أن حجم تجارة إيران مع الدول الأوروبية وصل خلال نوفمبر2021 إلى 499 مليون يورو، بزيادة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.
وتتصدر المانيا وايطاليا قائمة الدول التي قامت بتعاملات تجارية مع إيران.
ويذكر الموقع أن حجم استيراد الاتحاد الأوروبي للبضائع الإيرانية تضاعف بنسبة 81% خلال نوفمبر الماضي، ليبلغ 96 مليون يورو.
المصدر: RT
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