ارتفاع حجم التجارة بين إيران وأوروبا رغم استمرار العقوبات

ذكرت مصادر إيرانية، نقلا عن موقع يوروستات للمفوضية الأوروبية، أن حجم تجارة إيران مع الدول الأوروبية وصل خلال نوفمبر2021 إلى 499 مليون يورو، بزيادة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وتتصدر المانيا وايطاليا قائمة الدول التي قامت بتعاملات تجارية مع إيران.

ويذكر الموقع أن حجم استيراد الاتحاد الأوروبي للبضائع الإيرانية تضاعف بنسبة 81% خلال نوفمبر الماضي، ليبلغ 96 مليون يورو.

المصدر: RT