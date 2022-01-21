الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ورغم ذلك تتجه أسعار المعدن النفيس لتسجيل مكاسب أسبوعية، وصعدت أسعار الذهب مؤخرا مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، مع ارتفاع التضخم.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.55% إلى 1834.80 دولار للأونصة.

فيما تراجعت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.26% إلى 1834.57 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ