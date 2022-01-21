الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
Globallookpress
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ورغم ذلك تتجه أسعار المعدن النفيس لتسجيل مكاسب أسبوعية، وصعدت أسعار الذهب مؤخرا مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، مع ارتفاع التضخم.
وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.55% إلى 1834.80 دولار للأونصة.
فيما تراجعت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.26% إلى 1834.57 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
المصدر: RT + بلومبرغ
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