وزير النفط الإيراني: الشعب الإيراني سينتفع قريبا بآثار الاتفاقيات النفطية مع روسيا في مجال الطاقة

قال وزير النفط الإيراني جواد اوجي، اليوم الخميس، إن الشعب الإيراني سينتفع قريبا بآثار الاتفاقيات النفطية مع روسيا في مجال الطاقة.

وأضاف وزير النفط الإيراني في تصريح، أنه تم وضع خارطة طريق شاملة للتعاون المشترك بين البلدين في جميع قطاعات النفط والطاقة.

وأردف: "لقد عرضنا مقترحاتنا على الجانب الروسي خلال الشهر الماضي، وأعربت كبرى الشركات الروسية عن اهتمامها بالتعاون.

وأشار اوجي إلى العقوبات الأمريكية ضد إيران وروسيا وقال: إن كلا البلدين إلى جانب القدرات الجيدة للغاية، لديهما احتياطيات وفيرة من النفط والغاز ويمكن استغلالها: "مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سيشهد الشعب وقطاع النفط في البلاد تأثيرات".

المصدر: RT