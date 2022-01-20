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السعودية توقع اتفافات لاستخدام تجريبي للهيدروجين في قطاع النقل

مال وأعمال

السعودية توقع اتفافات لاستخدام تجريبي للهيدروجين في قطاع النقل
Globallookpress
صورة من الأرشيف - وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
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وقعت السعودية، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء لتنفيذ مشروعات تجريبية حول استخدامات الهيدروجين في عدد من مدن المملكة.

وتم التوقيع بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وسيتم تطبيق استخدام الهيدروجين في قطاع النقل في مواقع وطرق مختارة في مدن المملكة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تصدير الهيدروجين إلى العالم جزء من استراتيجية المملكة للاستفادة من كل موارد الطاقة.

وتخطط السعودية لتكون واحدة من أكبر الدول المصدرة للهيدروجين، حيث تبنى المملكة أحد أكبر المراكز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم، إذ تطمح لإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر والأزرق بحلول العام 2030.

المصدر: RT

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