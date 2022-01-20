السعودية توقع اتفافات لاستخدام تجريبي للهيدروجين في قطاع النقل

وقعت السعودية، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء لتنفيذ مشروعات تجريبية حول استخدامات الهيدروجين في عدد من مدن المملكة.

وتم التوقيع بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وسيتم تطبيق استخدام الهيدروجين في قطاع النقل في مواقع وطرق مختارة في مدن المملكة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تصدير الهيدروجين إلى العالم جزء من استراتيجية المملكة للاستفادة من كل موارد الطاقة.

بحضور سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء لتنفيذ عدد من المشروعات التجريبية حول استخدامات الهيدروجين في مواقع وطرق مختارة في عدد من مدن المملكة#السعودية_مستقبل_الهيدروجين

لمتابعة البث المباشر لمراسم التوقيع: https://t.co/I21VNw8y2g — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) January 20, 2022

وتخطط السعودية لتكون واحدة من أكبر الدول المصدرة للهيدروجين، حيث تبنى المملكة أحد أكبر المراكز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم، إذ تطمح لإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر والأزرق بحلول العام 2030.

المصدر: RT