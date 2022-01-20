مصر توقع اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن النفط

وقع وزير البترول المصري طارق الملا، اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس غلوب الكندية وفاروس إنرجي من أجل التنقيب عن النفط في مصر وتنميته وإنتاجه بالصحراء الشرقية والغربية.

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وتم توقيع الاتفاقيتين بإجمالي استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار، ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئرا.

وتشمل الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس غلوب الكندية الدمج لمناطق شمال غرب "غارب" وغرب "غارب" وغرب بكر بالصحراء الشرقية وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن النفط في مصر والتنمية والإنتاج للنفط الخام.

وتستهدف الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس إنرجي ضخ استثمارات للبحث والتنمية وإنتاج النفط الخام في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن التوقيع يأتي امتدادًا للاتفاقيات الموقعة مؤخرًا مع الشركات النفطية العاملة في مصر في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف الأنشطة لتعظيم معدلات الإنتاج خاصة مع الارتفاع الحالي الذي تشهده مستويات أسعار النفط العالمية.

وأشار إلى أن الاتفاقيتين تستهدفان زيادة معدلات إنتاج النفط الخام في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات بعدد من مناطق الامتياز واستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج بما يسهم في زيادة الاحتياطيات والإنتاج النفطي بتلك المناطق.

المصدر: وكالات