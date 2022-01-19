روسيا تخفض استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن روسيا الاتحادية، خفضت استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن روسيا واصلت في نوفمبر، خفض استثماراتها في سندات الدين الحكومية الأمريكية إلى 2.4 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ 3.7 مليار دولار في بداية ذلك الشهر.

في المحفظة الروسية، بلغت قيمة السندات طويلة الأجل 101 مليون دولار، والسندات قصيرة الأجل 2.308 مليار دولار.

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ولم تعد روسيا تدخل في قائمة أكبر حاملي سندات ديون الولايات المتحدة - وبدأت محفظتها تتقلص بشكل حاد في عام 2018 بعد أن كانت تبلغ 96 مليار دولار في البداية.

وتقع معظم سندات الخزانة الأمريكية في أيدي اليابان والصين، اللتين بلغت استثماراتهما في نهاية الخريف الماضي 1.34 و 1.081 تريليون دولار على التوالي.

المصدر: نوفوستي