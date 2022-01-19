 
مباشر

روسيا تخفض استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية

مال وأعمال

روسيا تخفض استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7as

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن روسيا الاتحادية، خفضت استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن روسيا واصلت في نوفمبر، خفض استثماراتها في سندات الدين الحكومية الأمريكية إلى 2.4 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ 3.7 مليار دولار في بداية ذلك الشهر.

في المحفظة الروسية، بلغت قيمة السندات طويلة الأجل 101 مليون دولار، والسندات قصيرة الأجل 2.308 مليار دولار.

إقرأ المزيد
روسيا تخلصت من قسم كبير من السندات الحكومية الأمريكية
روسيا تخلصت من قسم كبير من السندات الحكومية الأمريكية

ولم تعد روسيا تدخل في قائمة أكبر حاملي سندات ديون الولايات المتحدة - وبدأت محفظتها تتقلص بشكل حاد في عام 2018 بعد أن كانت تبلغ 96 مليار دولار في البداية.

وتقع معظم سندات الخزانة الأمريكية في أيدي اليابان والصين، اللتين بلغت استثماراتهما في نهاية الخريف الماضي 1.34 و 1.081 تريليون دولار على التوالي.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا