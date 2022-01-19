لأول مرة منذ 2014 خام برنت يتجاوز 89 دولارا للبرميل

تشير بيانات التداول في البورصات، على أن سعر برميل النفط الخام من ماركة برنت، تجاوز حدود 89 دولارا، وذلك لأول مرة خلال السنوات السبع الأخيرة، أي منذ 13 أكتوبر 2014.

مع حلول الساعة 05.08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت بنسبة 0.60 في المائة إلى 89.03 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس لخام WTI بنسبة 1.80 في المائة إلى 86.36 دولار.

اعتبارا من مايو العام الماضي، خفضت "أوبك +" الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع استقرار الوضع في السوق، تم تعديل شروط الاتفاقية.

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منذ أغسطس 2021، زادت أطراف الاتفاقية الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، على أمل العودة إلى المستويات السابقة بنهاية سبتمبر 2022.

ومن المنتظر يوم الخميس صدور إحصاءات عن مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة. في الأسبوع المنتهي في 7 يناير، تراجعت المخزونات التجارية في هذه الدولة إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

المصدر: نوفوستي