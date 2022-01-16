مصر تفتح باب التقدم لفرص عمل في ليبيا برواتب مغرية

تبدأ وزارة القوى العاملة المصرية اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى نهاية الشهر، للمرة الثانية في خلال أسبوع، قبول طلبات المتقدمين على 37 فرصة عمل في ليبيا برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه.

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وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن هذه ثاني طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وأكد الوزير استعداد الحكومة المصرية للمشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وإمدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية.

وكشف سعفان عن أن المهن المطلوبة هي: 4 طبيب تخصص نساء وتوليد، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، و2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف، و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد، و13 ممرض تخصص جراحة، و10 ممرض تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية.

وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10 سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي، أي ما يعادل 15 ألفا و505 إلى 19 ألفا و935 جنيهًا مصريًا تقريبًا حسب الخبرة.

المصدر: "المصري اليوم"