رئيسي يعلن ارتفاع حجم صادرات إيران من النفط بنسبة 40%

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، ارتفاع حجم صادرات إيران من النفط بنسبة 40%، مشيرا إلى أن الأموال الحاصلة بدأت تعود إلى البلاد.

وفي كلمة في مستهل زيارته لمحافظة هرمزكان جنوب إيران، قال رئيسي: "نتابع بشرف رفع العقوبات، وزادت صادرات النفط الإيرانية إلى درجة أننا لم نعد قلقين".

وأضاف: "مجتمع اليوم يواجه احتياجات ثقافية واجتماعية واقتصادية، وأهم ما يجب عمله في البلاد اليوم هو تطبيق العدل"، معلنا أن "الحكومة الثالثة عشر تسعى لتعويض تخلف العدالة في البلاد".

وأكد أن "المحافظة تتمتع بمستويات عالية من الأمن واثمن جهود قواتنا المسلحة حيث وفروا الأمن في مياه الخليج و اجواء المحافظة".

المصدر: RT