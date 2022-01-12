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نمو الصادرات الإيرانية إلى سوريا 90 في المئة

مال وأعمال

نمو الصادرات الإيرانية إلى سوريا 90 في المئة
AP Michael Gruber
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نمت الصادرات الإيرانية إلى سوريا بنسبة 90 في المئة خلال الأشهر التسعة من مارس، وحتى ديسمبر الماضيين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية الإيرانية السورية من الجانب الإيراني، كيوان كاشفي، أن صادرات بلاده إلى سوريا بلغت 160 مليون دولار، ارتفاعا من 84 مليون دولار تم تسجيلها في الفترة المماثلة من عام 2020.

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وأشار كاشفي إلى أن غالبية السلع المصدرة "تتعلق بالصناعات الهندسية منها قطع ومكونات التوربينات البخارية إلى جانب المواد الغذائية والأدوية".

في المقابل، ارتفعت الصادرات السورية إلى إيران في الفترة ذاتها (من مارس، وحتى ديسمبر 2021)، بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي، وبلغت 22.9 مليون دولار، وقال كاشفي إن "الفوسفات تصدر قائمة السلع المصدرة". من سوريا إلى إيران.

 

المصدر: وكالة أنباء فارس

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