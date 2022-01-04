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واشنطن ترحب بقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج

مال وأعمال

واشنطن ترحب بقرار
AFP Paul Ratje
حقول إنتاج النفط في الولايات المتحدة - أرشيف
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أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن ترحيب الولايات المتحدة بقرار "أوبك+" زيادة إنتاج النفط.

وقالت: "نحن نرحب بقرار "أوبك+" مواصلة زيادة الإنتاج. هذه المبادرة وقرار الولايات المتحدة الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، سيساعدا في تعافي الاقتصاد العالمي".

وأعدت لجنة مراقبة "أوبك+" في وقت سابق مسودة بيان بتوقعات للنفط في العالم بعد الربع الأول من 2022.

المصدر: RT

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