"أوبك+" تتوقع فائضا في سوق النفط في 2022

أفاد تقرير للجنة الفنية لمجموعة "أوبك+"، التي اجتمعت اليوم الاثنين، بأن سوق النفط العالمية ستشهد في 2022 فائضا في المعروض بعد أن شهدت عجزا في 2021.

ووفقا للوثيقة فإن خبراء اللجنة الفنية يتوقعون في السيناريو الأساسي أن ينمو الطلب على النفط في 2022 بواقع 4.2 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 100.8 مليون برميل في اليوم.

وفي ظل ذلك ستشهد سوق النفط العالمية عرضا زائدا بواقع 1.4 مليون برميل يوميا، على أن تزيد الاحتياطيات العالمية بمقدار 525 مليون برميل. ومن المتوقع أن يكون أعلى مستوى للفائض في مارس وأبريل ونوفمبر من العام 2022.

وبسبب حالة عدم اليقين في سوق النفط، وضعت اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك+" سيناريوهين آخرين لتطور الوضع في السوق، يتضمنان تباطؤا ونموا سريعا لمستوى الطلب على الخام.

وفي أحد هذين السيناريوهين، تتوقع اللجنة نمو الطلب على النفط بواقع 3.8 مليون برميل في اليوم فقط فيما سيكون فائض المعروض عند 1.8 مليون برميل يوميا.

وفي السيناريو الثالث من المتوقع نمو الطلب بواقع 4.4 مليون برميل يوميا، على أن يبلغ فائض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا.

المصدر: تاس