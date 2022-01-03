أردوغان: عازمون على خفض التضخم لخانة الآحاد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة يوم الاثنين عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، عزم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا.

وصرح أردوغان بأن الحكومة سبق وأن تمكنت من خفض التضخم إلى مستوى 6 بالمئة في الماضي، مؤكدا تصميم حكومته على كبح التضخم وإعادته إلى خانة الآحاد من جديد.

ومن ناحية أخرى أعلن الرئيس التركي رفع نسبة الزيادة في أجور موظفي القطاع العام لتصل إلى 30.5 بالمئة.

كما أعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية لتبلغ 2500 ليرة (نحو 190 دولارا)، وتعهد بمواصلة مكافحة الارتفاع الفاحش في أسعار السلع.

وتطرق أردوغان إلى الآلية الجديدة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا لحماية الإيداعات بالليرة من تقلبات سعر الصرف، حيث أشار إلى حصول انتقال بقيمة 78 مليار ليرة لتلك الحسابات في فترة وجيزة (الدولار يعادل نحو 13.05 ليرة)، مؤكدا أن ذلك يعكس ثقة الأتراك بالبرنامج الاقتصادي.

وتتيح الآلية للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الإحصاء التركية الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 36.08 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 13.58 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر 2021، و36.08 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

المصدر الأناضول