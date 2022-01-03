تعيين المرشح الكويتي أمينا عاما لـ"أوبك".. من هو هيثم الغيص؟

كشف مصدر في "أوبك" عن أن المنظمة صوتت لصالح تعيين المرشح الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة، التي يمتلك أعضاؤها أكثر من 81% من الاحتياطي العالمي للنفط.

وعين وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الغيص أمينا للمنظمة خلال مؤتمر خاص عبر الفيديو عقد اليوم الاثنين. وسيتولى الغيص منصب الأمين العام للمنظمة اعتبارا من أغسطس 2022، وفقا لما ذكره مصدر من "أوبك" لوكالة "تاس".

وقال المصدر: "الكل صوت لصالح هيثم الغيص الذي سيحل محل النيجيري محمد باركيندو، الذي كان في هذا المنصب منذ العام 2016، وتنتهي ولاية باركيندو في يوليو 2022". وأضاف: "لقد ترأس الغيص وفد الكويت إلى (أوبك) من 2017 إلى 2021".

ووفقا لميثاق منظمة "أوبك" يتم انتخاب الأمين العام لمدة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.

ويمتلك هيثم الغيص خبرة واسعة في العمل النفطي وكذلك في عمل وزارة الخارجية الكويتية، في العام 1990 تخرج من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بدرجة في العلوم السياسي.

يجيد هيثم الغيص ست لغات بطلاقة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية، ويتحدث أيضا الصينية.

المصدر: تاس